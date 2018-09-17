Шойгу: в ходе маневров "Восток-2018" проверили транспортную инфраструктуру РФ

Глава Минобороны подчеркнул, что военная доктрина России носит оборонительный характер

МАГАДАН, 16 сентября. /ТАСС/. Транспортную инфраструктуру России проверили в ходе маневров "Восток-2018" на способность переброски больших группировок войск на большие расстояния. Об этом сообщил в воскресенье в интервью телеканалу "Россия 1" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Во время этих учений проверялась транспортная инфраструктура, насколько способна страна сегодня, ее транспортная инфраструктура, к переброске больших группировок войск на огромные расстояния", - сказал Шойгу.

По его словам, Северный флот для того, чтобы участвовать в этих учениях прошел 4 тыс. миль.

"У нас дивизии перебрасывались на дистанции в 7 тыс. км. У нас было задействовано одновременно более 200 железнодорожный составов каждые сутки", - подчеркнул министр.

Он также рассказал, что в маневрах задействовали Министерство промышленности и военно-промышленный комплекс. По словам Шойгу, промышленники были задействованы и на учениях в позапрошлом году.

"Тогда пять крупных компаний были переведены на режим работы военного времени. Тем самым мы впервые стали проверять, способна ли промышленность обеспечить ВС РФ в случае войны тем, что у них написано в плане. И в этих учениях также было задействовано Министерство промышленности, также был задействован ряд предприятий, территории, на которых помимо мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе в войска [больше 4 тыс. человек], были созданы в этих субъектах штабы обороны... на предприятиях, были получены мобилизационные задания на случай войны. То есть это всеохватывающие, всеобъемлющие учения", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что Россия демонстрирует открытость и приглашает на учения и маневры наблюдателей и журналистов, чтобы показать мирные намерения и "охладить пыл" партнеров.

Шойгу подчеркнул, что военная доктрина РФ носит оборонительный характер и маневры наглядно демонстрируют, что Россия не собирается ни на кого наступать. "Там даже нет элементов, предполагающих, что мы собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории, чего не скажешь о наших западных партнерах, когда [они] переодеваются в форму российской армии, когда подбираются русскоговорящие статисты и так далее. Это, конечно, не красит наших соседей, но говорит нам о многом, к чему нам надо готовиться", - сказал Шойгу.

Он отметил, что российская армия демонстрирует открытость не только на выставках, которые проводятся с высокой интенсивностью и регулярностью. "Более того, если вы помните, мы по поручению нашего президента провели большую конференцию, на которую также приглашали прессу, по подведению итогов операции в Сирии и основные итоги были - это работа оружия. Мы ни от кого не скрывали, что выявили в части продукции довольно существенные, серьезные недостатки, недоработки если говорить проще, нас даже в чем-то обманывали. И мы вынуждены были что-то снимать с вооружения, что-то дорабатывать довольно энергично и интенсивно", - подчеркнул министр.

"Потому что когда те, кого мы приглашаем на эти учения и те, кому мы показываем это все, видят, что армия боеспособна, я думаю, что это в какой-то степени охлаждает пыл слегка так", - добавил Шойгу.