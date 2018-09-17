Chang Bogo III: первый готов

Южнокорейский флот получит первую субмарину водоизмещением более 3000 т. Вчера, 14 сентября, портал navaltoday.com сообщил о том, что на верфи компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) прошла торжественная церемония спуска на воду первой подлодки проекта KSS-III.

Первая в своём классе субмарина получила название Dosan Ahn Chang-ho (SS-083). Она была заложена в мае 2016 года, и должна быть передана морякам в 2020 году.

Церемония спуска на воду подлодки Dosan Ahn Chang-ho (SS-083)

В рамках проекта KSS-III (Chang Bogo III) для южнокорейских ВМС планируется построить девять субмарин, которые выпустят тремя партиями с внесением модификаций в каждую из последующих. Каждая из подлодок первой серии будет иметь 83,5 м в длину и водоизмещение более 3000 т. Основным вооружением субмарин станут многоцелевые крылатые ракеты производства компании LIG Nex1 (пусковая установка будет вмещать 6 ракет), а также торпеды.

Все девять субмарин должны быть готовы к 2029 году, при этом подлодки второй и третьей партий будут существенно видоизменены. Так, в Администрации программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) уже утвердили проект подлодок второго поколения Chang Bogo III, строительство которых стартует в ближайшие годы.