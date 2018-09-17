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17.09.2018
Российская газета

Убийцы танков "Спрут-СД" приняли участие в учениях "Восток-2018"

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2С25 "Спрут-СД"
Российские десантные самоходные установки 2С25 "Спрут-СД".
Источник: Минобороны РФ

Российские десантные самоходные установки 2С25 "Спрут-СД" в минувший четверг приняли участие в грандиозном военном смотре на полигоне "Цугол". Мероприятие проводилось в рамках стратегических маневров "Восток-2018".

Перед трибунами были развернуты сотни единиц различной боевой техники. Воздушно-десантные войска доверили представлять гусеничным истребителям бронетехники, которые впервые оказались в Забайкалье.

"Спрут - СД", по сути, является высокомобильным легким танком с противопульным бронированием и мощным вооружением. Его 125-мм гладкоствольная пушка 2А75 своими снарядами, в том числе управляемыми по лучу лазера, может уничтожать любые современные бронеобъекты, находящиеся на вооружении ведущих стран мира. Боекомплект орудия - 40 выстрелов. Для борьбы с пехотой имеется спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ с 2000 патронов.

Прицелы наводчика-оператора и командира машины имеют встроенный лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Они позволяют поражать различные цели с очень высокой точностью.

Мощный 510-сильный двигатель 2В-06-2С развивает по шоссе скорость до 70 км/ч. Самоходка очень хорошо плавает - водные преграды она может преодолеваться при волнении до 3 баллов. Максимальная же скорость при этом достигает 9 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Полная боевая масса -18 т. Экипаж -3 человека.

В настоящее время создана модификация "Спрута", которая во многом уже является новой боевой машиной со значительно возросшими тактико-техническими характеристиками. В 2018 году ее демонстрировали на международном военно-техническом форуме "Армия".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

16.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
ПКТМ
Проекты
Военные учения
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