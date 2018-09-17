Россия перевела некоторые оружейные экспортные контракты на расчет в национальных валютах

Как отметил вице-премьер Юрий Борисов, работу в этом направлении ведут Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспорт"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Россия уже перевела некоторые контракты с иностранными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества на оплату в национальных валютах. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Ряд контрактов уже переведен в национальные валюты. Точно назвать время полного перехода на расчеты в национальных валютах нельзя", - сказал он.

Борисов отметил, что работу в этом направлении ведут Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и "Рособоронэкспорт".

"В принципе основные наши партнеры - покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости", - сказал Борисов.

По его словам, Россию "интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии". "На долларе свет клином не сошелся. Все, что выгодно для российского производителя, все пригодно", - заключил Борисов.

В конце августа глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что ведомство ищет "новые пути оплаты (контрактов в сфере военно-технического сотрудничества), это в том числе использование национальных валют". До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что министерство рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на санкционную политику со стороны США.