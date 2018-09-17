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17.09.2018
ТАСС

МО РФ изучает данные экс-министра госбезопасности Грузии о лаборатории США в республике

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Военнослужащие ВС Грузии и США
Военнослужащие ВС Грузии и США.
Источник: http://www.globallookpress.com/

В ведомстве отметили, что "результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ изучает опубликованные на сайте бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе документы по военно-биологической программе США. Об этом заявили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

"В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что "результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности".

По данным Минобороны России, ставшие известными "вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Грузия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
17.09.2018 16:46
Не должна ли РФ уничтожать подобные опасные объекты возле своих границ, подобно тому как это делает Израиль...?
0
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