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17.09.2018
Интерфакс-АВН

"Ижмех" концерна "Калашников" после модернизации производства в 2019 г. намерен ежегодно увеличивать выпуск "спортохоты" на 10-15%

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Ижмех
Продукция Ижевского механического завода ««Ижмеха»».
Источник: www.PlanetaDorog.ru

Ижевск. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Ижевский механический завод" (входит в концерн "Калашников") рассчитывает к сентябрю 2019 года завершить работы по модернизации производства спортивно-охотничьего оружия, которая позволит ежегодно увеличивать его выпуск на 10-15%, сообщил коммерческий директор предприятия Олег Сапожников.

"Ежегодное увеличение по инвестиционному проекту у нас где-то в пределах 10-15% по году. По плану, 19 сентября 2019 года мы должны этот проект запустить", - сказал О.Сапожников журналистам в пятницу.

По его словам, в настоящее время ведется работа по переводу производства спортивно-охотничьего оружия в один корпус. "Это строительство нового предприятия, с новыми технологиями, с новыми принципами организации производства", - отметил он.

О.Сапожников уточнил, что в настоящее время предприятие производит 600 тыс. единиц гражданского оружия, включая короткоствольное, порядка половины из них поставляется на экспорт. "Рынки сбыта традиционные - Африка, Южная Америка, Европа, Турция", - добавил он.

"По проекту, мы увеличим количество выпускаемых стволов, и, соответственно, экспорт тоже увеличим. Мы и сейчас конкурируем с европейским брендами, а будем, я думаю, впереди них", - подчеркнул О.Сапожников.

Ижевский механический завод является единственным в России предприятием со специализированным производством всего спектра короткоствольного оружия. Предприятие производит пистолеты Ярыгина и Макарова для силовых структур, а также гражданские образцы на их базе. ИМЗ также выпускает охотничьи ружья, неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13, комплект механических частей к зенитному комплексу "Панцирь", синтезаторы частоты для аппаратуры связи и другие изделия.

14.09.2018
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-13
С-8
Компании
Концерн Калашников
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