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17.09.2018
Военное обозрение

Южная Корея получит от США противолодочные Boeing P-8A Poseidon

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Соединенные Штаты наращивают сотрудничество с Южной Кореей в сфере поставок вооружений. В четверг Госдепартамент США одобрил предварительную продажу Сеулу шести противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Общая сумма сделки пл контракту составит около 2,1 млрд. долларов, сообщается в пресс-релизе американского военного ведомства.

https://ukdefencejournal.org.uk/

Кроме этого Госдеп одобрил заявленную Агентством по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) продажу Южной Корее партии зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhancement Missile-TBM missiles в количестве 64 штук на общую сумму 501 млн. долларов.

Согласно заявлению представителя Госдепартамента Соединенных Штатов, контракт на поставку Южной Корее противолодочных самолетов и зенитных управляемых ракет "укрепит обороноспособность этой страны" и "не изменит баланс сил в регионе". При этом в Госдепе отметили, что Южная Корея является "близким союзником США". Главным исполнителем контракта с южнокорейским Министерством обороны называется компания Boeing.

Необходимо отметить, что согласно американского законодательства, Минобороны США обязано уведомлять Конгресс США о предстоящих сделках по продаже военного снаряжения или вооружений в другие страны. Конгресс вправе в 30-дневный срок наложить запрет на любую оружейную сделку ,что случается крайне редко.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
P-8 Poseidon
Patriot ЗРК
Компании
Boeing
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