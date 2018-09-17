Войти
17.09.2018
ИноСМИ

Данные подтверждают: полуавтоматическое оружие влечет большее число смертей и травм (Scientific American, США):

522
1
+1
Стрельба в школе в городе Паркленд, штат Флорида
Стрельба в школе в городе Паркленд, штат Флорида.
Источник: © AP Photo, Joel Auerbach

Анализ отчетов ФБР подтверждает информацию, обсуждаемую во время политических дебатов по контролю над оружием: если стрелок использует полуавтоматическую винтовку, он, похоже, примерно вдвое увеличивает свои шансы убить и ранить людей. Этот вывод содержится в исследовании, результаты которого опубликованы в американском журнале "В мире науки".


Если стрелок использует полуавтоматическую винтовку, он, похоже, примерно вдвое увеличивает свои шансы убить и ранить людей.

Исследователи Бригамской женской больницы (Brigham and Women's Hospital, BWH) пришли к этому заключению, исследуя "активных стрелков" - людей, которые пытаются убить или ранить других с помощью огнестрельного оружия в густонаселенном районе. В статье, опубликованной во вторник, они проанализировали более 200 подобных инцидентов, случившихся в США.

В 1994 году вступил в силу федеральный запрет на производство, транспортировку или владение определенными видами полуавтоматического огнестрельного оружия гражданскими лицами. Но срок действия этого закона истек еще в 2004, и сторонники контроля над оружием с того времени упорно лоббируют повторное введение таких ограничений наряду с другими боле обширными реформами в сфере оружия.

Полуавтоматическими винтовками, в том числе штурмовым оружием вроде АР-15 и его вариантами, относительно просто пользоваться, а стрелять они могут очень быстро. У них могут быть большие магазины и высокоскоростные боеприпасы, и они печально известны тем, что причиняют ужасные повреждения мягким тканям и костям. В последние годы многие стрелки пользовались таким оружием в Авроре, Колорадо, Орландо, Флориде и Ньютауне в Коннектикуте, а также в других местах. Тем не менее, всестороннюю оценку типов травм, получаемых от разного огнестрельного оружия в таких ситуациях, не проводили, отмечает Адиль Хайдер (Adil Haider), хирург-травматолог и специалист по интенсивной терапии и реанимации, руководитель Центра хирургии и общественного здоровья в Бригамской женской больнице. Своими исследованиями - результаты опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA The Journal of the American Medical Association) - он стремился устранить этот пробел. "Самый главный вывод гласит, что во время инцидентов с активным стрелком, убийца с полуавтоматическим оружием способен убить и ранить примерно в два раза больше людей, чем тот, у кого не полуавтоматическая винтовка или пистолет", - говорит он.

В своем исследовании Хайдер и его коллеги сравнивают число людей убитых и раненых в 248 инцидентах с активным стрелком, произошедших с 2000-го по 2017-й годы, опираясь на данные ФБР. Ученые также используют ссылки на судебные документы и сообщения в прессе, чтобы определить, было ли оружие полуавтоматическим. Они обнаружили, что примерно в каждом четвертом таком инциденте со стрельбой использовалось именно такое оружие, тогда как в остальных случаях применялись пистолеты, ружья и обычные винтовки. Всего в результате подобной стрельбы погибло почти 900 человек, а ранено было более 700.

Отчеты исследователей не охватывают абсолютно все случаи массовой стрельбы за этот 17-летний период, а определение "активный стрелок", вероятно, не включает случаи вооруженных конфликтов в бандах, говорит Хайдер. Анализ, опубликованный в Журнале Американской медицинской ассоциации, также не включает те ситуации, когда стрелков было несколько или когда убитых было экстраординарно много, поскольку это исказило бы результаты исследования, говорит Хайдер. "Мы хотели быть уверенными, что сравниваем инциденты одного порядка, чтобы получить достоверную информацию по поводу травм и убийств, производимых одним стрелком с помощью полуавтоматической винтовки по сравнению с другим", - говорит он.

В результате анализа было обнаружено, что стрельба полуавтоматическим оружием в среднем влекла за собой пять травм по сравнению с тремя в случае использования другого типа оружия. Точно также участие в инциденте полуавтоматического оружия обеспечивало четыре смерти вместо двух.

В пропорциональном соотношении, однако, количество раненых полуавтоматическим и другим оружием к числу в итоге погибших, представляется примерно одинаковым - примерно 44 % случаев независимо от типа используемого оружия. Хайдер объясняет сходство этого процента тем, что во время всех этих инцидентов активный стрелок действовал с близкого расстояния в ограниченном пространстве. Но хотя процент смертей и был сходным, говорит он, полуавтоматическое оружие увеличивало риск того, что в человека вообще попадут.

При использовании данных ФБР по активным стрелкам недостаточное внимание уделяется массовым перестрелкам и прочей стрельбе в общественных местах, говорит Филип Кук (Philip Cook), профессор в Сэнфордской школе общественной политики Университета Дьюка, не участвовавший в написании статьи в Журнале Американской медицинской ассоциации. Он считает, что новая работа исследователей Бригамской женской больницы имеет ограниченное политическое применение, потому что она рассматривает все полуавтоматические винтовки, а не ограничивается лишь "штурмовым оружием", как это было в законе 1994 года. С политической токи зрения, говорит он, "возможность запретить все полуавтоматические винтовки равна нулю, поскольку это очень распространенный тип оружия".

ФБР не сразу отреагировало на просьбу о комментарии, но ранее бюро определяло "массовый расстрел" как инцидент, приведший к нескольким смертям - таким образом, не все инциденты с активными стрелками можно квалифицировать как массовые расстрелы. ФБР также сообщило, что оно исключило из базы по активным стрелкам перестрелки, связанные в первую очередь с конфликтами в криминальных группировках или с наркотиками.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дина Файн Мэрон (Dina Fine Maron)

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Медицина
Похожие новости
17.09.2018
Чем удивил и озадачил "Гидросалон-2018"
17.09.2018
"Ижмех" выпустит более 20 тыс. пистолетов Ярыгина в 2018 году
14.09.2018
Правительство Латвии одобрило покупку вертолетов UH-60M "Блэк Хок"
14.09.2018
Уникальный самолет-экраноплан и другие новинки "Гидроавиасалона-2018"
13.09.2018
"Союз" нарушимый
1 комментарий
№1
17.09.2018 15:25
Надо же, ни кто раньше не знал, что автомат смертельней берданки.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.09 21:27
  • 4
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 17.09 21:01
  • 7411
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.09 21:00
  • 7
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
  • 17.09 20:52
  • 2
Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО
  • 17.09 20:50
  • 3
F-35B — на боевом дежурстве
  • 17.09 20:49
  • 34
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 17.09 20:16
  • 55
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 17.09 20:02
  • 25
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 17.09 19:37
  • 2
Новая китайская зенитка SA2 не сможет соперничать с "Деривацией-ПВО"
  • 17.09 19:25
  • 2
Индонезийский ракетный катер Rencong погиб в результате пожара
  • 17.09 19:17
  • 38
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 17.09 19:12
  • 1
Разработчик раскрыл секреты новейшей зенитной системы РФ
  • 17.09 18:49
  • 117
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 17.09 18:46
  • 2
Украина построит военную базу в Азовском море
  • 17.09 18:27
  • 12
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары