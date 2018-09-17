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17.09.2018
ЦАМТО

Минобороны РФ закупит 18 стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки МР-232 "Буссоль-С"

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Минобороны РФ
Минобороны РФ.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЦАМТО, 14 сентября. Минобороны России до конца 2020 года закупит 18 стационарных береговых радиолокационных станций контроля надводной обстановки МР-232 "Буссоль-С" для установки вдоль морского побережья РФ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, до 30 августа 2019 года три станции должны быть установлены в Мурманске, до 10 ноября 2019 года – две станции в Кронштадте, две станции в городе Партизанск-14, две станции в Севастополе и одна в селе Никольское. В 2020 году в Кронштадте планируется установка одной станции, в Мурманске и Севастополье – двух, в Партизанске-14 – трех. Военное ведомство рассчитывает потратить на данные закупки 105,3 млн. руб., отмечает агентство.

Береговая радиолокационная станция контроля надводной обстановки "Буссоль-С" позволяет обнаруживать надводные объекты, определять их координаты и параметры движения. Дальность обнаружения надводных целей – более 30 км, в зависимости от характеристик цели и ее эффективной площади рассеивания, передает "РИА Новости".

14.09.2018
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Россия
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