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17.09.2018
РИА Новости

На учениях "Восток-2018" применили уникальные ракеты-невидимки

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Полигон "Телемба"
Полигон "Телемба".
Источник: tvzvezda.ru

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Во время маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", рассказал в интервью изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.

По словам военного, командование решило усложнить задачу и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами. Во время условного массированного удара военным предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс".

При этом не было полной уверенности, что военные справятся с поставленной задачей, уточнил Тихонов.

"Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому - с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих устройств", - сообщил он.

Однако, несмотря на сложные условия, расчеты отразили все удары, причем некоторые - еще на подлете.

Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Руководит ими министр обороны Сергей Шойгу. В учениях принимают участие более трехсот тысяч военных, свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. К российским военным также присоединились подразделения из Китая и Монголии.

14.09.2018
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Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
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