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17.09.2018
РИА Новости

На маневрах "Восток-2018" корабли ТОФ провели операцию в Охотском море

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Моряки Тихоокеанского флота отработали задачи по проводке и сопровождению отряда кораблей и судов в Охотском море в рамках маневров "Восток-2018", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

"В рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" моряки Тихоокеанского флота провели морскую операцию по проводке и сопровождению отряда кораблей и судов в акватории Охотского моря", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, задачи по сопровождению больших десантных кораблей, десантных катеров и госпитального судна "Иртыш" на переходе морем выполнили ракетный крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый", большие и малые противолодочные корабли.

Как отметили в Минобороны, экипажи кораблей охранения отработали учебно-боевые действия по организации всех видов обороны отряда, провели совместное тактическое маневрирование и тренировки по связи. В выполнении задач по прикрытию отряда кораблей с воздуха были задействованы палубные противолодочные вертолеты Ка-27.

"Всего в проведении операции приняли участие свыше 15 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота", - добавляется в сообщении.

14.09.2018
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