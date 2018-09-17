Отражение ударов ракет-невидимок на учениях "Восток-2018" показали на видео
С-400 Триумф. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство обороны показало, как российские ПВО на учениях отразили "массированную атаку" уникальных ракет-невидимок.
Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей. Информация о них передавалась на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, "Бук", "Тор" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Все цели были обнаружены и уничтожены.
Во время маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии российские военные применили особые мишени-имитаторы ракет с технологией "стелс".
14.09.2018
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Права на данный материал
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