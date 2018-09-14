Рогозин и глава NASA договорились провести первую встречу 10 октября на Байконуре - Роскосмос
Дмитрий Рогозин.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель NASA Джим Брайденстайн проведут в октябре личную встречу на Байконуре, сообщили в Роскосмосе.
"Руководители Роскосмоса и NASA договорились провести первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября текущего года в ходе визита администратора NASA в Россию и Казахстан для участия в мероприятиях, связанных с предстоящим полетом к МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейгана на ТПК "Союз МС-10", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.
13.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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