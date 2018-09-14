Рогозин и глава NASA договорились провести первую встречу 10 октября на Байконуре - Роскосмос

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель NASA Джим Брайденстайн проведут в октябре личную встречу на Байконуре, сообщили в Роскосмосе.

"Руководители Роскосмоса и NASA договорились провести первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября текущего года в ходе визита администратора NASA в Россию и Казахстан для участия в мероприятиях, связанных с предстоящим полетом к МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейгана на ТПК "Союз МС-10", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.