Роскосмос и NASA договорились совместно идентифицировать и устранить причины утечки воздуха с МКС

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Эксперты России и США будут совместно заниматься установлением и ликвидацией причин утечки воздуха на МКС, сообщили в Роскосмосе.

"Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха, а также продолжения плановых работ на МКС и постоянного содействия со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09", - говорится в сообщении российской корпорации.

В сообщении отмечается, что глава Роскосмоса и руководитель NASA в ходе разговора "подтвердили нацеленность всего экипажа МКС на безопасную эксплуатацию станции и пристыкованных к ней кораблей для успешного выполнения поставленных задач".