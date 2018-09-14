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14.09.2018
Интерфакс-АВН

Роскосмос и NASA договорились совместно идентифицировать и устранить причины утечки воздуха с МКС

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Корабль "Союз"
Корабль "Союз".
Источник: Олег Артемьев / Роскосмос

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Эксперты России и США будут совместно заниматься установлением и ликвидацией причин утечки воздуха на МКС, сообщили в Роскосмосе.

"Стороны подтвердили необходимость дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха, а также продолжения плановых работ на МКС и постоянного содействия со стороны NASA расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09", - говорится в сообщении российской корпорации.

В сообщении отмечается, что глава Роскосмоса и руководитель NASA в ходе разговора "подтвердили нацеленность всего экипажа МКС на безопасную эксплуатацию станции и пристыкованных к ней кораблей для успешного выполнения поставленных задач".

13.09.2018
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Россия
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Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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