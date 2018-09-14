США предупредили другие страны о возможности санкций в случае приобретения российского оружия - представитель Минфина страны
Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении стран, которые приобретают российское вооружение.
"Мы при совместной работе с госдепом отслеживаем продажи российского оружия, как например систем С-400 и других видов вооружения. И мы ясно дали понять ряду стран по всему миру, что приобретение российского оружия чревато для них санкциями, которые предусмотрены законом о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций")", - сказал он, выступая на слушаниях в палате представителей США.
Как сообщалось, Турция приобретает у РФ четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за эту сделку. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель госдепа США Хизер Нойерт отмечала, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".
Ранее индонезийское информационное агентство "Антара" сообщало, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен по-прежнему убеждать конгресс США не вводить в отношении ряда "стратегических партнеров США" санкции в связи с покупками российского оружия; при этом речь шла об Индонезии, Индии и Вьетнаме.
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Я так понимаю, что эта новость напрямую связана вот с этой СМИ могут обязать согласовывать с органами власти публикации о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами - проект приказа ФСВТСЭтот проект приказа может добавить сложностей и Администрации vpk.name. ИМХО
Этот проект приказа может добавить сложностей и Администрации vpk.name. ИМХО
Вы видимо недопонимаете модель работы ВПК.Name?
Если СМИ запретят давать такие новости, то мы в принципе не сможем их выпустить, нам их брать неоткуда будет!
Вы видимо недопонимаете модель работы ВПК.Name?Из Вашей ссылки:
Если СМИ запретят давать такие новости, то мы в принципе не сможем их выпустить, нам их брать неоткуда будет!
"Объемы информации о перспективах, основных направлениях, темах, условиях военно-технического сотрудничества, номенклатуре, количестве интересующей иностранного заказчика продукции военного назначения, о ранее выполненных поставках продукции военного назначения и иной информации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами согласовываются с ФСВТС", - говорится в документе.Я так понял, если уполномоченные СМИ иностранного государства опубликуют инфу о ВТС с РФ, то и наши СМИ смогут ответить на эту публикацию. Нет?
При этом, "приоритетное право открытого опубликования информации о поставках российской продукции военного назначения иностранному государству принадлежит уполномоченным органам этого иностранного государства".
А вообщем-то, согласен, по этому "проекту" весь форум можно закрыть...
Ещё интересно, если какой-нибудь очередной топ-манагер "похвалится" в СМИ контрактом с иногосударством, то его тоже можно будет "поприжать"?
Я так понял, если уполномоченные СМИ иностранного государства опубликуют инфу о ВТС с РФ, то и наши СМИ смогут ответить на эту публикацию. Нет?
А это уже как закон вывернут...
Ещё интересно, если какой-нибудь очередной топ-манагер "похвалится" в СМИ контрактом с иногосударством, то его тоже можно будет "поприжать"?
ну уж на это не рассчитывайте даже - оговорка наверное в законе будет по госчиновникам, что им то точно можно... :)))))))))))))))))))) Главное чтобы СМИ за ним не повторяло - потому что это уже наказуемо.
ну уж на это не рассчитывайте даже - оговорка наверное в законе будет по госчиновникам, что им то точно можно... :))))))))))))))))))))) Да уж, кто бы сомневался...
А это уже как закон вывернут...Вот-вот... Поэтому и написал:
А вообщем-то, согласен, по этому "проекту" весь форум можно закрыть...