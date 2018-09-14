США предупредили другие страны о возможности санкций в случае приобретения российского оружия - представитель Минфина страны

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении стран, которые приобретают российское вооружение.

"Мы при совместной работе с госдепом отслеживаем продажи российского оружия, как например систем С-400 и других видов вооружения. И мы ясно дали понять ряду стран по всему миру, что приобретение российского оружия чревато для них санкциями, которые предусмотрены законом о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций")", - сказал он, выступая на слушаниях в палате представителей США.

Как сообщалось, Турция приобретает у РФ четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за эту сделку. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель госдепа США Хизер Нойерт отмечала, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".

Ранее индонезийское информационное агентство "Антара" сообщало, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен по-прежнему убеждать конгресс США не вводить в отношении ряда "стратегических партнеров США" санкции в связи с покупками российского оружия; при этом речь шла об Индонезии, Индии и Вьетнаме.