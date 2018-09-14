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14.09.2018
Военное обозрение

Подразделения РЭБ отработают массированный радиоэлектронный удар

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Подразделения РЭБ на учении "Восток-2018" впервые отработают нанесение массированного радиоэлектронного удара, сообщают Известия.

Минобороны РФ

По данным газеты, ссылающейся на Минобороны РФ, условного противника будут "глушить и слепить" на суше, на море и в космосе.

Как отметили в военном ведомстве, в крупномасштабных экспериментальных тренировках будет задействовано большинство современных средств РЭБ, имеющихся в вооруженных силах. Для этого будет создана разнородная группировка – в заданный район передислоцируют несколько бригад и отдельный батальон РЭБ. К операции также будут привлечены самолеты (Ан-12БКС, Ил-22ПП "Порубщик") и Центр РЭБ Тихоокеанского флота.

В ходе тренировок будут использованы, в том числе, комплексы "Борисоглебск", "Мурманск", новейшие мобильные комплексы "Леер-3", станции помех "Житель", "Москва", "Красуха" и другие.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, развитие комплексной системы обороны, при которой отдельные ее части дополняют друг друга, сегодня особенно актуально.

Он подчеркнул, что экспериментальные учения необходимы для подтверждения возможностей РЭБ в сложных условиях. Современные комплексы сегодня способны существенно облегчить выполнение войсками боевой задачи путем подавления пунктов управления противника, его узлов связи, аппаратуры наведения и самолетов радиолокационного обнаружения. Совместное использование комплексов РЭБ и средств ПВО-ПРО позволит успешно отражать даже массированные атаки крылатых ракет морского и воздушного базирования, добавил эксперт.

13.09.2018
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Россия
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Ил-22
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