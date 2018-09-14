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14.09.2018
ЦАМТО

Рота боевых машин поддержки танков "Терминатор" усилила танковые подразделения на полигоне "Цугол"

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Российская машина огневой поддержки "Терминатор".
Российская машина огневой поддержки "Терминатор".
Источник: Сергей Михеев/ РГ

ЦАМТО, 13 сентября. В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае приняла участие рота боевых машин поддержки танков "Терминатор".

Подразделение "Терминаторов" действовало в первом эшелоне совместно с подразделениями танкового и мотострелкового соединения Восточного военного округа, уничтожая бронированные цели условного противника из всего комплекса вооружений.

В данном эпизоде содействие российским мотострелковым и танковым подразделениям оказали мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая и пехотный взвод вооруженных сил Монголии.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение ВС РФ в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-мм пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62 мм модернизированного танкового пулемета Калашникова, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.09.2018
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Россия
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ПКМ
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