МО РФ: маневры "Восток-2018" показали способность военных России и КНР действовать сообща

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев отметил, что военные двух стран вместе могут выполнять учебно-боевые задачи

ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/, 13 сентября. / ТАСС/. Военнослужащие России и Китая продемонстрировали на маневрах "Восток-2018" способность совместно выполнять различные задачи, заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.

"Сегодня мы с нашими китайскими коллегами показали, что мы способны совместно выполнить как учебно-боевые задачи, так, наверное, и боевые", - сказал Бувальцев журналистам после маневров и парада.

При этом он отметил, что в маневрах также принимали участие монгольские военнослужащие.

Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самые масштабные маневры российской армии "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов подразделения Китая и Монголии.

К маневрам привлекаются около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.