Путин на полигоне в Забайкалье наблюдает за основным этапом маневров "Восток-2018"

Вместе с президентом на учениях присутствуют министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также представители Китая и Монголии

ПОЛИГОН ЦУГОЛ /Забайкальский край/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин с командного пункта на полигоне Цугол в Забайкальском крае наблюдает за основным этапом маневров "Восток-2018".

Вместе с главой государства на смотровой вышке центрального командного пункта полигона находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и другие представители командования ВС РФ, а также министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь, командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

"В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ".

Ход маневров

В практических действиях от ВС РФ принимают участие мотострелковые и танковые соединения Сухопутных войск, десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, инженерно-саперная бригада и полк радиационной, химической и биологической защиты, подразделения специального назначения, беспилотных летательных аппаратов, тылового и технического обеспечения.

От Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в розыгрыше задействованы мотострелковые, бронетанковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, инженерно-саперные, понтонные подразделения и авиация. Также в практических действиях принимают участие подразделения вооруженных сил Монголии.

Всего в совместных действиях на полигоне Цугол в четверг примут участие до 25 тыс. российских военнослужащих, более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От НОАК - 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов.

"Восток-2018"

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября. В них участвуют около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Основными целями маневров являются проверка уровня подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния, организации взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, получение командующими и штабами практики и совершенствование навыков в управлении войсками.

Эти маневры являются самым масштабными в истории российской армии, подобных учений не проводилось с 1981 года, когда в СССР прошли маневры с участием около 100 тыс. человек.