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14.09.2018
РИА Новости

Рота боевых машин "Терминатор" примет участие в маневрах "Восток-2018"

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Боевая машина поддержки танков Терминатор
Боевая машина поддержки танков Терминатор на форуме Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Рота боевых машин поддержки танков "Терминатор" усилит танковые подразделения, участвующие в маневрах "Восток-2018" на полигоне "Цугол", сообщили журналистам в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войск на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае примет участие рота боевых машин поддержки танков "Терминатор", - говорится в сообщении.

Подразделение "Терминаторов" будет действовать в первом эшелоне совместно с подразделениями танкового и мотострелкового соединения Восточного военного округа. Как отметили в департаменте, задачей соединения будет уничтожение бронированных целей условного противника из всего комплекса вооружений.

Помогать российским мотострелковым и танковым подразделениям будут мотопехотная бригада Народно-освободительной армии Китая и пехотный взвод вооруженных сил Монголии.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных Сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62 мм модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Маневры "Восток-2018" проводятся на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября. Руководство учениями ведет министр обороны Сергей Шойгу. 13 сентября основной этап маневров должен посетить Владимир Путин.

Как ранее рассказывал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, "Восток-2018" относят, скорее, к маневрам, а не учениям. По его словам, настолько масштабные мероприятия боевой подготовки на территории России раньше не проводились. Главное отличие этих учений от предыдущих - участие сразу нескольких военных округов.

13.09.2018
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