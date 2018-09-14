Путин пообещал дальнейшее укрепление вооруженных сил
Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Россия продолжит укреплять свои вооружённые силы оружием нового поколения и развивать международное военное сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поэтому будем и дальше укреплять наши вооруженные силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество", - заявил верховный главнокомандующий на церемонии смотра войск на полигоне Цугол.
13.09.2018
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