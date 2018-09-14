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14.09.2018
РИА Новости

Путин напомнил военным об ответственности за обеспечение суверенитета

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Владимир Путин на полевом смотре войск во время основного этапа военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018. 13 сентября 2018
Владимир Путин на полевом смотре войск во время основного этапа военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018. 13 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил российским военным об ответственности за обеспечение суверенитета и безопасности страны.

"Уверен, что вы - офицеры и солдаты России - хорошо понимаете ответственность за решение этих масштабных задач, будете всегда верны духу и присяге и своим ратным трудом приумножать воинские традиции России", - сказал Путин в ходе осмотра войск на военных маневрах "Восток-2018".

Верховный главнокомандующий поблагодарил всех участников учений "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".

"Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и новых успехов. Благодарю за службу", - заключил Путин.

13.09.2018
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Путин Владимир
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