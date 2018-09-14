На маневрах "Восток-2018" использовали опыт сирийского конфликта
ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Обобщенный опыт сирийского конфликта активно использовался на проходящих сейчас маневрах "Восток-2018", сообщил журналистам в четверг командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Журавлев.
"В учениях применялся обобщенный сирийский опыт от эпизодов по захвату выгодных рубежей силами десанта до порядка ведения огня, разведки", - сказал Журавлев.
Говоря о завершившейся в четверг активной фазе маневров, он отметил, что в них принимало участие "максимальное число военнослужащих - 25 тысяч человек, порядка 7 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов".
"Маневры проходят на 18 полигонах, в том числе трех авиационных и трех морских", - сказал он.
Маневры завершатся 17 сентября.
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