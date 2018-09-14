На маневрах "Восток-2018" использовали опыт сирийского конфликта

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен - РИА Новости. Обобщенный опыт сирийского конфликта активно использовался на проходящих сейчас маневрах "Восток-2018", сообщил журналистам в четверг командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"В учениях применялся обобщенный сирийский опыт от эпизодов по захвату выгодных рубежей силами десанта до порядка ведения огня, разведки", - сказал Журавлев.

Говоря о завершившейся в четверг активной фазе маневров, он отметил, что в них принимало участие "максимальное число военнослужащих - 25 тысяч человек, порядка 7 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов".

"Маневры проходят на 18 полигонах, в том числе трех авиационных и трех морских", - сказал он.

Маневры завершатся 17 сентября.