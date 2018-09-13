Войти
13.09.2018
Интерфакс-АВН

Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев

437
4
+4
Виктор Бондарев. Архивное фото
Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Предложенный правительством законопроект, который запрещает военным размещать в интернете и СМИ сведения о службе и сослуживцах, не нарушает права человека, он вполне гуманный и справедливый, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Предлагаемые правительством Российской Федерации поправки к закону о статусе военнослужащих актуальны, своевременны и просто необходимы. Никакого нарушения прав человека данный запрет не влечёт", - приводит в среду слова В.Бондарева его пресс-служба.

По его мнению, спецслужбы многих государств, а также преступные группировки, в том числе террористические, охотятся за всевозможной информацией о российских Вооружённых силах.

"Причём интерес для них представляют не только сугубо конфиденциальные подробности прохождения службы наших солдат, офицеров и генералов, их участия в тех или иных боевых действиях, но и любые персональные данные военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, местонахождение и, в конечном итоге, рассекретить детали деятельности воинских частей, структур, подразделений", - отметил В.Бондарев.

Поэтому законопроект, который запрещает военнослужащим размещать сведения о службе и сослуживцах и устанавливает ответственность за нарушение данного запрета, направлен на обеспечение национальной безопасности, отметил сенатор.

Он подчеркнул, что новую законодательную норму нельзя будет вольно трактовать.

"Не допускается разглашение только непосредственно информации о самой службе, а также той информации, которая может дать указание на подробности этой самой службы. Всё остальное, никоим образом не связанное с работой, можно свободно публиковать в соцсетях", - сказал он.

По словам В.Бондарева, наказания, предлагаемые законопроектом "далеко не "драконовские".

"В основном предусматриваются дисциплинарные взыскания, самая суровая мера - увольнение. Ни о какой административной в виде штрафов и тем более уголовной ответственности в виде лишения свободы речи не идёт. Всё вполне гуманно и справедливо", - заявил сенатор.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных. Соответствующая инициатива размещена в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.09.2018
В Совфеде заявили, что военнослужащие не лишатся права использовать соцсети
13.08.2018
Совершенный боец: каким будет истребитель шестого поколения
26.01.2018
Путин посмотрел демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" по испытательной программе
13.11.2017
Разогнали вооружения: на что США потратят $700 млрд из военного бюджета
08.11.2017
Путин включил в состав коллегии Военно-промышленной комиссии Бондарева
4 комментария
№1
13.09.2018 12:08
Да большинство и так уже рассказывает, что "работает в одной крупной охранной фирме".
0
Сообщить
№2
13.09.2018 12:47
Цитата, q
о службе и сослуживцах, не нарушает права человека, он вполне гуманный и справедливый, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

Какой то детский взгляд на вещи у господина Бондарева...
1. Выйдут солдатики со службы, вы им будете запрещать и дальше размещать или от того, что они часть покинули она перестала иностранцев интересовать?
2. Походите по иностранным сайтам и посмотрите на публикуемые ими фото со спутников (а сколько ещё не публикуется) - для кого там что секретно? Или вы от кого информацию на русском языке запретить хотите?


Запретите лучше своим детишкам пользоваться соц сетями, а то эти зажравшиеся детки только народ раздражают своими выходками и демонстрацией уровня жизни, который даже при разумном воровстве недоступен обычным смертным. Потом запретите себе выезды за границу кроме служебных командировок под строгий отчет! Потом запретите себе пользоваться служебным транспортом для личных целей и целей своей семьи! Потом запретите себе иметь зарплаты и пенсии выше в десятки раз средней по стране! Потом запретите себе иметь счета и собственность в иностранных банках! Потом запретите себе приобретать предметы роскоши, находясь на госслужбе. Потом запретите себе принимать законы запрещающие всем кроме вас делать то, что вам не нравится (как например критику народных избранников). И вот потом Вы - слуга народа, можем быть этот народ начнете хоть чуток слышать и понимать, в том числе и солдатиков.
+2
Сообщить
№3
13.09.2018 12:58
Проще - чтоб ихтамнет не палили контору
0
Сообщить
№4
13.09.2018 13:10
Цитата, johneagle сообщ. №3
Проще - чтоб ихтамнет не палили контору

Проще - пусть сделает внутренние распоряжения по публичной информации только для ихтамнет, а не нагибает всю страну в очередную позу.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"