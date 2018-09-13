Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Предложенный правительством законопроект, который запрещает военным размещать в интернете и СМИ сведения о службе и сослуживцах, не нарушает права человека, он вполне гуманный и справедливый, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Предлагаемые правительством Российской Федерации поправки к закону о статусе военнослужащих актуальны, своевременны и просто необходимы. Никакого нарушения прав человека данный запрет не влечёт", - приводит в среду слова В.Бондарева его пресс-служба.
По его мнению, спецслужбы многих государств, а также преступные группировки, в том числе террористические, охотятся за всевозможной информацией о российских Вооружённых силах.
"Причём интерес для них представляют не только сугубо конфиденциальные подробности прохождения службы наших солдат, офицеров и генералов, их участия в тех или иных боевых действиях, но и любые персональные данные военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, местонахождение и, в конечном итоге, рассекретить детали деятельности воинских частей, структур, подразделений", - отметил В.Бондарев.
Поэтому законопроект, который запрещает военнослужащим размещать сведения о службе и сослуживцах и устанавливает ответственность за нарушение данного запрета, направлен на обеспечение национальной безопасности, отметил сенатор.
Он подчеркнул, что новую законодательную норму нельзя будет вольно трактовать.
"Не допускается разглашение только непосредственно информации о самой службе, а также той информации, которая может дать указание на подробности этой самой службы. Всё остальное, никоим образом не связанное с работой, можно свободно публиковать в соцсетях", - сказал он.
По словам В.Бондарева, наказания, предлагаемые законопроектом "далеко не "драконовские".
"В основном предусматриваются дисциплинарные взыскания, самая суровая мера - увольнение. Ни о какой административной в виде штрафов и тем более уголовной ответственности в виде лишения свободы речи не идёт. Всё вполне гуманно и справедливо", - заявил сенатор.
Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных. Соответствующая инициатива размещена в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.
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о службе и сослуживцах, не нарушает права человека, он вполне гуманный и справедливый, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Какой то детский взгляд на вещи у господина Бондарева...
1. Выйдут солдатики со службы, вы им будете запрещать и дальше размещать или от того, что они часть покинули она перестала иностранцев интересовать?
2. Походите по иностранным сайтам и посмотрите на публикуемые ими фото со спутников (а сколько ещё не публикуется) - для кого там что секретно? Или вы от кого информацию на русском языке запретить хотите?
Запретите лучше своим детишкам пользоваться соц сетями, а то эти зажравшиеся детки только народ раздражают своими выходками и демонстрацией уровня жизни, который даже при разумном воровстве недоступен обычным смертным. Потом запретите себе выезды за границу кроме служебных командировок под строгий отчет! Потом запретите себе пользоваться служебным транспортом для личных целей и целей своей семьи! Потом запретите себе иметь зарплаты и пенсии выше в десятки раз средней по стране! Потом запретите себе иметь счета и собственность в иностранных банках! Потом запретите себе приобретать предметы роскоши, находясь на госслужбе. Потом запретите себе принимать законы запрещающие всем кроме вас делать то, что вам не нравится (как например критику народных избранников). И вот потом Вы - слуга народа, можем быть этот народ начнете хоть чуток слышать и понимать, в том числе и солдатиков.