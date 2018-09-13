Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев

Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Предложенный правительством законопроект, который запрещает военным размещать в интернете и СМИ сведения о службе и сослуживцах, не нарушает права человека, он вполне гуманный и справедливый, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Предлагаемые правительством Российской Федерации поправки к закону о статусе военнослужащих актуальны, своевременны и просто необходимы. Никакого нарушения прав человека данный запрет не влечёт", - приводит в среду слова В.Бондарева его пресс-служба.

По его мнению, спецслужбы многих государств, а также преступные группировки, в том числе террористические, охотятся за всевозможной информацией о российских Вооружённых силах.

"Причём интерес для них представляют не только сугубо конфиденциальные подробности прохождения службы наших солдат, офицеров и генералов, их участия в тех или иных боевых действиях, но и любые персональные данные военнослужащих, позволяющие раскрыть их ведомственную принадлежность, местонахождение и, в конечном итоге, рассекретить детали деятельности воинских частей, структур, подразделений", - отметил В.Бондарев.

Поэтому законопроект, который запрещает военнослужащим размещать сведения о службе и сослуживцах и устанавливает ответственность за нарушение данного запрета, направлен на обеспечение национальной безопасности, отметил сенатор.

Он подчеркнул, что новую законодательную норму нельзя будет вольно трактовать.

"Не допускается разглашение только непосредственно информации о самой службе, а также той информации, которая может дать указание на подробности этой самой службы. Всё остальное, никоим образом не связанное с работой, можно свободно публиковать в соцсетях", - сказал он.

По словам В.Бондарева, наказания, предлагаемые законопроектом "далеко не "драконовские".

"В основном предусматриваются дисциплинарные взыскания, самая суровая мера - увольнение. Ни о какой административной в виде штрафов и тем более уголовной ответственности в виде лишения свободы речи не идёт. Всё вполне гуманно и справедливо", - заявил сенатор.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных. Соответствующая инициатива размещена в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.