Серийное производство шасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" начнется после 2023 года

По оценкам разработчиков, чтобы закрыть потребность в этих машинах в войсках, необходимо нарастить производственные мощности в 40 раз

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Серийное производство отечественных шасси семейства "Платформа-О", в том числе для мобильных стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", начнется не раньше 2023 года. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора ПАО "КамАЗ" - руководитель проекта "Платформа-О" Владислав Полонский.

По его словам, крупносерийное производство этих высокомобильных модульных платформ (ВМП) "может начаться не раньше 2023 года, после создания необходимых производственных мощностей и выделения потребных финансовых средств". "Сейчас АО "Ремдизель" имеет опытное производство, способное выпускать не более 10 таких машин в год", - добавил он. Как уточнил Полонский, по оценкам разработчиков, чтобы закрыть потребность в этих машинах в войсках, нужно производить примерно 400 платформ в год.

Советник гендиректора напомнил, что сейчас в войсках используются шасси и тягачи Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). "В нашей армии сейчас на машинах МЗКТ различных типов смонтировано более 60 образцов вооружений: на таких шасси установлены ракетные комплексы "Искандер" и РСЗО "Смерч", береговые комплексы "Бал", "Бастион", "Берег" и "Рубеж", пусковые установки систем ПВО С-300ПМУ-2, С-400 "Триумф". Что касается РВСН, то там все основные агрегаты, начиная от пусковых установок ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" и заканчивая машинами обеспечения боевого дежурства, смонтированы на шасси производства МЗКТ", - сообщил Полонский.

Он отметил, что после старта серийного производства унифицированных ВМП "Платформа-О" произойдет постепенный переход от машин МЗКТ, который займет не менее 10 лет. "Будет какой-то период времени, когда в российской армии будут существовать одновременно и машины белорусского производства и наши отечественные. Это принципиально разные машины, в этом будут свои трудности. Через 10-12 лет, наши Вооруженные силы будут иметь уже только отечественные ВМП, что позволит полностью обеспечить технологическую независимость российских стратегических ядерных сил", - подчеркнул советник гендиректора.

Ранее Полонский сообщал ТАСС, что отечественные высокомобильные модульные шасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-О", по результатам госиспытаний рекомендованы к принятию на снабжение российской армии. Новые машины должны принять на вооружение до конца 2018 года, приказ об этом может быть подписан уже в октябре.

Особенности "Платформы-О"

КАМАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение научно-исследовательских работ по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей в 2008 году, стояла задача - обеспечить технологическую независимость РВСН. Созданная в результате "Платформа-О" оснащена электромоторами для каждого колеса, не имеет сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает его вес. Машина имеет режим так называемого крабового хода - все колеса поворачиваются в одну сторону, что позволяет двигаться почти боком.

Советник главы "КамАЗа" отметил, что вождение ВМП сравнимо с вождением автомобиля премиум-класса. "К нам на завод "Ремдизель" приезжали инструкторы-прапорщики из учебного центра РВСН, которые готовят механиков-водителей для стратегических ракетчиков. Они сели в кабины опытных образцов наших машин, поводили их и сказали: "Как на Mercedes ездим", - рассказал Полонский. На "Платформе-О" внедрена система диагностики всех узлов, установлены боевая информационно-управляющая система и центральный компьютер, каждое колесо контролируются и управляется. По требованию госзаказчика на 15 тыс. км пробега для "Платформы-О" допускается только один отказ.

Опытные образцы машин, успешно прошедшие государственные испытания, скорее всего, будут отправлены в военно-учебные заведения и учебные центры министерства обороны РФ, отметил Полонский. По его словам, учебно-методический материал для освоения "Платформы-О" уже разработан.