Войти
13.09.2018
Российская газета

Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море

431
0
+2
Учения "Восток-2018"
Учения "Восток-2018".
Источник: rg.ru

Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в рамках учений "Восток-2018" уничтожила крылатыми ракетами судно-мишень в Охотском море. По данным объективного контроля противокорабельные ракеты успешно поразили цель, имитировавшую корабль условного противника.

Стрельбу крылатыми ракетами "Москит" провели эсминец "Быстрый" и два ракетных катера проекта "Молния".



"Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров от кораблей, выполнявших боевое упражнение. По данным объективного контроля, все три крылатые ракеты поразили цель", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны России.

Особенностью ракеты "Москит", принятой на вооружение еще в 1984 году, является высокая огневая мощь и сверхзвуковая скорость. Низковысотная крылатая ракета способна уничтожать надводные корабли водоизмещением до 20 тысяч тонн.

Дальность стрельбы варьируется от 10 до 250 километров. Полет к цели происходит на скорости более 2М и по сложной траектории. После старта ракета делает "горку", затем снижается до 20 метров. За девять километров до цели ракета делает противозенитный маневр, снижается до семи метров и летит по траектории "змейка".

В военном ведомстве также отметили, что безопасность в акватории морского полигона обеспечивали десять кораблей и судов, а также самолеты морской авиации.


Николай Грищенко

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Москит
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
13.09.2018
Эсминец "Быстрый" и катера расстреляли крылатыми ракетами судно-мишень на "Востоке-2018"
13.09.2018
Корабли ТОФ поразили цели крылатыми ракетами на учениях "Восток-2018"
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
19.06.2018
Пуск крылатых ракет в Японском море попал на видео
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"