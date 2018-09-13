Заявления о переброске ВСУ в Приазовье – дешевый военно-технический пиар

ЦАМТО, 12 сентября. Стягивание Вооруженных сил Украины к Азовскому морю не имеет никаких объективных оснований и не сможет произвести никакого впечатления на главного адресата этого жеста – Россию.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Сергей Попко заявил о решении усилить группировку войск на Азовском направлении из-за "агрессивных действий" России. В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил о готовящемся росте военного присутствия в Азовском море.

"Во-первых, ситуация абсолютно не требует какой-либо активизации Украины в военном плане, а во-вторых, это просто дешевый военно-технический пиар, который не вызывает ничего, кроме презрительной жалости к уровню украинской пропаганды", – отметил И.Коротченко.

Собеседник агентства подчеркнул, что в данном случае Россия будет реагировать сдержанно и провокация Киева не удастся.

"Здесь мы имеем дело с военно-техническим блефом самого низкого сорта из серии "нового украинского оружия" и "ракетных ударов по Москве". Реагировать на это нет абсолютно никакого смысла", – заключил И.Коротченко.