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13.09.2018
ЦАМТО

Экспедиционный отряд СФ завершил выполнение задач комплексной экспедиции на Новую Землю и прибыл в Североморск

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Североморск
Главная база самого мощного военно-морского объединения страны – Североморск.
Источник: Вячеслав Лобанов/nvo.ng.ru

ЦАМТО, 12 сентября. В главной базе Северного флота (СФ) – Североморске – 11 сентября состоялась торжественная встреча экспедиционного отряда, который завершил выполнение задач третьего этапа комплексной экспедиции на Новую Землю.

В Североморск личный состав и техника экспедиционного отряда прибыли на борту большого десантного корабля (БДК) "Георгий Победоносец", обеспечившего доставку военнослужащих СФ морем в труднодоступные районы побережья архипелага Новая Земля.

Начальник штаба СФ контр-адмирал Владимир Гришечкин, под руководством которого состоялась церемония встречи, от имени командующего СФ адмирала Николая Евменова поздравил личный состав экспедиционного отряда и экипаж БДК "Георгий Победоносец" с успешным решением поставленных задач. Он отметил, что "участники экспедиции – первые, кому в современной истории удалось пройти арктическими маршрутами первопроходцев по одному из самых уникальных архипелагов Северного Ледовитого океана".

Третий и завершающий этап комплексной экспедиции СФ на архипелаг Новая Земля начался 31 июля.

За это время с борта БДК "Георгий Победоносец" экспедиционный отряд высаживался в исторически значимых для освоения Новой Земли местах: в губе Крестовая, заливе Русская Гавань и на мысе Желания.

Военнослужащие Северного флота пешком пересекли Северный остров Новой Земли по маршруту Губа Крестовая – залив Незнаемый, впервые повторив переход Владимира Русанова 110 летней давности (1908 года).

В заливе Русская Гавань экспедиционный отряд исследовал маршруты выхода на ледниковый купол Северного острова, а также установил мемориальный знак в память о заходе в Русскую Гавань отряда подводных лодок СФ под командованием Константина Душенова в 1936 году.

В ходе предыдущих этапов комплексной экспедиции военнослужащие СФ на двухзвенных снегоболотоходах "Витязь" пересекли Южный остров от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута – пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.

Экспедиция СФ также повторила морские маршруты первых исследователей Новой Земли. Мероприятие имело большое значение не только с научно-исследовательской, но и практической точки зрения. В ходе экспедиции была проверена надежность вездеходной техники, состоящей на вооружении подразделений арктической бригады и морской пехоты СФ.

Большую помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального полигона Российской Федерации, сообщает пресс-служба Северного флота.

12.09.2018
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БДК 775
пр. 1155
СФ
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