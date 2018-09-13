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13.09.2018
РИА Новости

На "Востоке-2018" применят проверенные в Сирии комплексы борьбы с дронами

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Учения Восток-2018. Архивное фото
Учения Восток-2018. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Хорошо зарекомендовавшие себя в Сирии радиоэлектронные средства по борьбе с беспилотниками применят на маневрах "Восток-2018", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ведомство отмечает, что новейшие средства борьбы с беспилотниками способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты. Эти комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году.

"Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами "Силок-01" и "Житель" впервые будут применяться на масштабных маневрах "Восток-2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Силок" способен обнаруживать беспилотники в автоматическом режиме, самостоятельно определять их координаты и появления на различных диапазонах рабочих частот. "Житель" способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру беспилотника на любой высоте при любых диапазонах частот.

"Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике", - подчеркнули в Минобороны.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

12.09.2018
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Страны
Китай
Монголия
Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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