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13.09.2018
РИА Новости

Корабли ТОФ поразили цели крылатыми ракетами на учениях "Восток-2018"

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Новый корвет проекта 20380 Совершенный (слева) и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока. Архивное фото
Новый корвет проекта 20380 Совершенный (слева) и эскадренный миноносец Быстрый в акватории Владивостока. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В ходе масштабных маневров "Восток-2018" ударная группа кораблей Тихоокеанского флота в Охотском море поразила крылатыми ракетами цель на расстоянии более 100 километров, сообщает в среду Минобороны.

"Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца "Быстрый" и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами "Москит" по надводной цели. Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров", - сказано в релизе.

Все три ракеты поразили цель. Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекают почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.

12.09.2018
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