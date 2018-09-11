Американским ВВС передан первый серийный заправщик КС-46А

На аэродроме Пэйн-Филд (штат Вашингтон) состоялась церемония передачи американским ВВС первого серийного самолета-заправщика Boeing KC-46А Pegasus, сообщает bmpd.

Christopher Lee / www.facebook.com

Первый свой полет воздушное судно совершило в начале декабря. В ближайшее время самолет совершит перелет к месту постоянного базирования – авиабазу Алтус (Оклахома).

Контракт на поставку 18 заправщиков военное ведомство США заключило в 2011 году. По условиям договора вся партия должна была быть поставлена к августу 2017 года. Сроки поставки несколько раз менялись. В итоге "Боинг" заявил, что к августу 2017 года сможет поставить только первый серийный самолет. Но и этот срок не был выдержан. Первая машина была передана лишь 9 сентября. Переносы сроков дорого обошлись компании – сегодня она должна Пентагону около 1,6 млрд.

По данным ресурса, КС-46А создан на основе коммерческой грузовой версии Boeing 767-200LRF и представляет собой комбинацию фюзеляжа самолета Boeing 767-200ER, крыла и шасси Boeing 767-300F и бортового оборудования и двигателей Boeing 767-400ER.

В общей сложности ВВС США планировали заказать 179 самолетов-заправщиков, рассчитывая получить их до 2028 года. Они должны были заменить парк устаревших Boeing КC-135. Однако стоимость программы КС-46А постоянно росла, и это вынудило военных уменьшить предполагаемый заказ до 34 единиц.