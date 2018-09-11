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11.09.2018
ТАСС

Песков: совместного участия Путина и иностранных лидеров в "Восток-2018" не предусмотрено

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: rg.ru

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что он не знает, будут ли главы иностранных государств принимать участие самостоятельно

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Совместного посещения учений "Восток-2018" президента РФ Владимира Путина и иностранных лидеров не предполагается.

"Вместе с президентом РФ - нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков уточнил, что он не знает, будут ли главы иностранных государств принимать участие самостоятельно.

Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, самые масштабные маневры российской армии "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и войск ПВО, в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. В них примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно- транспортной авиации, а также на одном из этапов подразделения Китая и Монголии. К маневрам привлекаются около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.

10.09.2018
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