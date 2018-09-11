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11.09.2018
Военное обозрение

Производитель рассказал о поставках противодронных ружей за рубеж

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Россия поставляет стационарные радиоэлектронные комплексы "Таран" и противодронные ружья "Пищаль" на экспорт, передает РИА Новости сообщение генерального конструктора концерна "Автоматика" (входит в Ростех) Сергея Букашкина.

Пресс-служба Концерна "Автоматика"

Оба представленных на выставке образца поставляются в Сербию и Южную Осетию, сказал генконструктор в ходе доклада главе Минпромторга Денису Мантурову, посетившему стенд при обходе экспозиции "Гидроавиасалона-2018".

Букашкин рассказал, что дальность действия стационарного комплекса "Таран" составляет 3 километра, а ружье "Пищаль" действует на 2,5 километра.

Он также сообщил, что есть вариант противодронного комплекса, установленного на базе бронеавтомобиля "Тигр". Эта система "покрывает до 10 километров", пояснил генеральный конструктор.

Недавно представитель концерна рассказал агентству, что противодронное ружье "Пищаль" прошло испытание в реальных боевых условиях в Сирии и показало очень хорошие результаты.

Напомним, "Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье весом 3 килограмма, способное обнаруживать цель и подавлять ее навигацию и связь на всех возможных частотах. Предназначено для борьбы с одиночными объектами, в том числе с БЛА в движении. Устройство питают аккумуляторные батареи, энергии которых хватает на один час непрерывной работы.

10.09.2018
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