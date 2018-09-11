ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили

Переданный Министерству по чрезвычайным ситуациям России четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года. Хабаровск, 06.04.2018.

ЦАМТО, 10 сентября. В рамках работы "Гидроавиасалона-2018" 8 сентября был подписан контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.

Контракт подписали генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин в присутствии президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря. С чилийской стороны документ подписал учредитель компании Asesorias СВР Ltda. – Клаудио Алкайага Корвалан (Claudio Alcayaga Corvalan).

Контракт предусматривает поставку двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".