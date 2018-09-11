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11.09.2018
ЦАМТО

ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили

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Самолет-амфибия Бе-200ЧС
Переданный Министерству по чрезвычайным ситуациям России четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года. Хабаровск, 06.04.2018.
Источник: Борис Кокурин / www.hab.kp.ru

ЦАМТО, 10 сентября. В рамках работы "Гидроавиасалона-2018" 8 сентября был подписан контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.

Контракт подписали генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин в присутствии президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря. С чилийской стороны документ подписал учредитель компании Asesorias СВР Ltda. – Клаудио Алкайага Корвалан (Claudio Alcayaga Corvalan).

Контракт предусматривает поставку двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

10.09.2018
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в открытом доступе
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Страны
Чили
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Слюсарь Юрий
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4 комментария
№1
11.09.2018 00:55
4 + опцион на 6 - в Штаты.
2 + опцион на 3 - в Чили.
Итого 15 при 6 твердых заказах. Если так, то первый серьезный успех обновленной программы.
0
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№2
11.09.2018 00:57
.
0
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№3
11.09.2018 08:17
В кредит или...?
0
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№4
11.09.2018 08:31
Лизинг - тот же кредит.
0
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