ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
Переданный Министерству по чрезвычайным ситуациям России четвертый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-06, регистрационный номер RF-31380) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года. Хабаровск, 06.04.2018.
Источник: Борис Кокурин / www.hab.kp.ru
ЦАМТО, 10 сентября. В рамках работы "Гидроавиасалона-2018" 8 сентября был подписан контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.
Контракт подписали генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин в присутствии президента ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря. С чилийской стороны документ подписал учредитель компании Asesorias СВР Ltda. – Клаудио Алкайага Корвалан (Claudio Alcayaga Corvalan).
Контракт предусматривает поставку двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
10.09.2018
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4 комментария
№1
Зигфрид Хофрайтер
11.09.2018 00:55
4 + опцион на 6 - в Штаты.
2 + опцион на 3 - в Чили.
Итого 15 при 6 твердых заказах. Если так, то первый серьезный успех обновленной программы.
2 + опцион на 3 - в Чили.
Итого 15 при 6 твердых заказах. Если так, то первый серьезный успех обновленной программы.
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