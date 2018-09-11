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11.09.2018
ЦАМТО

В России ведется разработка перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту

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Модель экраноплана
Модель экраноплана.
Источник: Максим Богодвид / РИА Новости

ЦАМТО, 10 сентября. В России ведется разработка перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, заявил "РИА Новости" в ходе "Гидроавиасалона-2018" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", – сказал Д.Мантуров.

По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

"По мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника", – цитирует "РИА Новости" Д.Мантурова.

10.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Экраноплан
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