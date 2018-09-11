ЦАМТО, 10 сентября. В России ведется разработка перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, заявил "РИА Новости" в ходе "Гидроавиасалона-2018" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", – сказал Д.Мантуров.

По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

"По мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника", – цитирует "РИА Новости" Д.Мантурова.