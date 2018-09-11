В Новороссийске торжественно отметили 24-ю годовщину со дня образования Новороссийской военной морской базы
ЦАМТО, 10 сентября. В городе-герое Новороссийск 8 сентября прошли торжественные мероприятия по случаю 24-й годовщины со дня образования Новороссийской военной морской базы (НВМБ).
На кораблях состоялся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, а в частях и соединениях проведены торжественные построения, где наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены грамотами, ценными подарками и ведомственными наградами.
Новороссийская военно-морская база была создана в составе Черноморского флота 8 сентября 1994 года в соответствии с Постановления Правительства РФ "О формировании Новороссийского военно-морского района и создании системы базирования сил ВМФ на территории Краснодарского края".
Основными задачами НВМБ являются – содействие силам Южного военного округа на приморском направлении, охрана государственной границы России во взаимодействии с силами погранвойск, обеспечение развертывания сил флота, а также обеспечение воинских морских перевозок.
Сегодня в Новороссийске дислоцируются соединения, имеющие в своем составе современные подводные лодки, противолодочные и противоминные корабли, поисково-спасательные и гидрографические суда. Береговая составляющая сил НВМБ представлена ракетно-артиллерийским соединением, подразделениями морской пехоты и инженерных войск, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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