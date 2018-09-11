Сирийский рекорд: в боях принимают 9 типов бронемашин СССР и России

Фото: twitter.com/MathieuMorant

Сирийский конфликт интересен тем, что в нем задействованы практически все типы отечественных колесных бронированных машин. Среди них можно до сих пор встретить такие, по сути, музейные экспонаты как БТР-152 выпуска 50-х годов. Несмотря на преклонный возраст, эти ветераны продолжают задействоваться силовыми структурами страны на второстепенных направлениях.

Многочисленные в прошлом машины семейства БТР-60, а также БРДМ-2 сейчас встречаются не слишком часто. Например БТР-60 достаточно редко мелькают перед фотообъективами. Объясняется это тем, что еще перед началом войны большую часть "шестидесятых" ввиду устарелости вывели на базы хранения.

Что касается БРДМ-2, эти машины достаточно часто применяли на начальной стадии конфликта. Потом небольшую часть машин модернизировали. К сожалению, позже прошедшие апгрейд "бардаки" понесли существенные потери в боях в начале года.

Очень хорошо показали себя в сирийском конфликте БТР-80, БТР-82А, а также бронеавтомобили "Тигр". Опыт применения этой техники пригодился для проведения модернизационных работ. Некоторые варианты улучшений можно было увидеть на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Броневики "Выстрел" также активно применялись в боях последних трех лет. Очень часто они воевали в одних боевых порядках с "Тиграми".

Что же касается "Водников", то в Сирию были доставлены боевые и санитарные варианты. К сожалению, данных об их боевом применении практически нет.

Недавно стало известно о прибытии в Сирию модернизированных БТР-70М. Пока эти машины не были задействованы в боях, но, учитывая, что это, по сути, БТР-80 в старом корпусе "семидесятого", можно быть уверенным, что техника не подведет.

Лев Романов