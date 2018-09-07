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07.09.2018
ТАСС

Силы Балтийского флота провели высадку морского десанта на побережье под Калининградом

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Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Искандар Аминов

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота, на берег сошло более 20 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Учения группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье прошли в четверг на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"В плановых учениях группировки сил флота в общей сложности было 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, самолеты и вертолеты морской авиации, около 30 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений, а также порядка 600 военнослужащих", - рассказал он.

Мартов уточнил, что высадка десанта с моря производилась с больших десантных кораблей "Королев", "Минск", "Александр Шабалин", а также десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа "Дюгонь".

При огневой поддержке корабельной ударной группы флота, на берег сошло более 20 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот гвардейского соединения морской пехоты береговых войск флота.

"Подразделения морских пехотинцев, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам", - отметил представитель флота.

Накануне вечером боевые корабли в полигонах Балтийского моря выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе задачи по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, а в ночное время произвели пополнение запасов от судов обеспечения в море, констатировал собеседник.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
21820 Дюгонь
БТР-82
БТР-82А
Проекты
БДК 775
БФ
Военные учения
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