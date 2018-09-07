Российские шасси для "Тополей-М" и "Ярсов" примут на вооружение в 2018 году

Разработчик уточнил, что на снабжение поступят пять образцов, разработанных ПАО "КамАЗ"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Отечественные высокомобильные модульные шасси, созданные в рамках опытно-конструкторской работы "Платформа-О" в том числе для ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс", по результатам госиспытаний рекомендованы к принятию на снабжение российской армии. Приказ об этом могут подписать уже в октябре, сообщил в четверг ТАСС советник гендиректора ПАО "КамАЗ" - руководитель проекта "Платформа-О", бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Владислав Полонский.

В настоящее время мобильные комплексы "Тополь-М" и "Ярс" используют белорусские многоосные шасси производства Минского завода колесных тягачей.

"После успешного завершения госиспытаний семейства высокомобильных модульных платформ (ВМП) готовится приказ об их принятии на снабжение наших вооруженных сил. До конца года такой приказ последует однозначно. Думаю, что он может быть подписан уже в октябре", - сказал Полонский.

Он уточнил, что на снабжение поступят пять образцов, разработанных ПАО "КамАЗ" в соответствии с тактико-техничеким заданием Минобороны и изготовленных на площадке АО "Ремдизель": три шасси ВМП грузоподъемностью соответственно 25, 50 и 85 тонн с колесными формулами 8х8, 12х12 и 16х16, а также тяжелый седельный и балластный тягачи с колесными формулами 8х8 для транспортирования тяжелой техники в составе автопоездов полной массой до 165 тонн и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 тонн.

Особенности шасси

"Как и требовал госзаказчик, унификация внутри семейства отечественных ВМП, выполненных по схеме электрической трансмиссии "мотор-колесо", составляет 86%. Такого высокого уровня новизны технических решений, как и подобного класса машин грузоподъемностью до 85 тонн, в мире до сих пор вообще не существует", - отметил советник гендиректора.

Полонский добавил, что опытные образцы ВМП и тяжелых тягачей успешно прошли все виды испытаний, в том числе на способность выдерживать воздействие поражающих факторов ядерного взрыва. "Конечно, в ходе госиспытаний выявились отдельные недочеты, есть замечания, но они не влияют на принятие этих уникальных машин на снабжение. В соответствии с составленным планом мероприятий в ВМП предстоит внести определенные доработки и усовершенствования конструкции, все это будет оперативно сделано", - заверил руководитель проекта. "Ремдизель" рассчитывает, что платформы будут востребованы не только в РВСН, но и в ВКС, Сухопутных войсках, ВМФ.

Возможности тягача на "Платформе-О" были продемонстрированы на выставке "Армия-2018" в рамках динамического показа.

В 2008 году КамАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение научно-исследовательских работ по созданию специальных колесных шасси и колесных тягачей. Стояла задача полностью обеспечить технологическую независимость российских стратегических ядерных сил, так как сейчас подвижные грунтовые ракетные комплексы монтируются на шасси Минского завода колесных тягачей.

"Платформа-О" оснащена электромоторами для каждого колеса, поэтому на каждое из них зависимости от условий движения поступает именно тот крутящий момент, который необходим. Специальный дизель-электрический привод применен на тягачах такого класса впервые. У такого шасси нет сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает его вес.

Ожидается, что полный переход на новую платформу произойдет в течение ближайших 10 лет.