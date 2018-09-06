Новая «танковая бригада» США у границ Беларуси и России. Концепция «full power» в действии

В конце августа в польском Гданьске осуществлена разгрузка 278-го кавалерийского полка Национальной Гвардии США, которые войдут в состав боевой батальонной группы НАТО и заменят личный состав и технику 2-го кавалерийского полка, дислоцирующийся в немецком городе Фильсэк. Прибывшие подразделения позволят значительно увеличить американское военное присутствие в Польше.

Вместе с личным составом прибыло более 850 военнослужащих, танки, БМП «Брэдли» и самоходные гаубицы M109A6 Paladin, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины. В действительности это усиленная механизированная боевая группа с элементами поддержки до возможностей танковой бригады.

Участие Национальной гвардии в ротации батальонной группы соответствует концепции «full power», которая предполагает использование американцами не только боевых подразделений, но и резервистов в районах проведения операций за пределами США. Ранее Нацгвардия была представлена на восточном фланге НАТО подразделениями ПВО и тылового обеспечения. Это первый случай использования общевойсковых формирований резерва для долговременной ротации.

278-й полк, который де-факто является танковой бригадой, осуществит две ротации боевой тактической группы. Вторая из них запланирована на первую половину 2019 года. В состав батальонной группы также войдут британская рота разведки, румынская батарея зенитной артиллерии и хорватский дивизион реактивной артиллерии.

Следует отметить, что на восточном фланге НАТО в Польше также располагаются подразделения бронетанковой бригады. В настоящее время это 1-я бронетанковая бригада 1-й кавалерийской дивизии. Американское ротационное присутствие в Европе также включает в себя подразделения авиации, сухопутных войск, логистики и связи, а также, противовоздушной обороны.

Николай Астровский