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06.09.2018
ТАСС

Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Идлибе

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Два российских Су-34 уничтожили цех боевиков с беспилотниками и склад с взрывчаткой для них

Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

По террористам нанесли удары четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех боевиков по сборке ударных беспилотников и склад со взрывчаткой для них. Два многоцелевых истребителя Су-35С уничтожили склад переносных зенитных ракетных комплексов.

В Минобороны подчеркнули, что все удары наносились исключительно по выявленным и подтвержденным объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов.

05.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Су-35С
Проекты
БПЛА
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