Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Идлибе

Два российских Су-34 уничтожили цех боевиков с беспилотниками и склад с взрывчаткой для них

Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

По террористам нанесли удары четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех боевиков по сборке ударных беспилотников и склад со взрывчаткой для них. Два многоцелевых истребителя Су-35С уничтожили склад переносных зенитных ракетных комплексов.

В Минобороны подчеркнули, что все удары наносились исключительно по выявленным и подтвержденным объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов.