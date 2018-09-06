Замминистра обороны призвал возродить роль военного духовенства в армии

При главном храме ВС РФ будет действовать Центр подготовки военного духовенства

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Роль военного духовенства в русской и российской армии исторически была очень велика, и ее необходимо вернуть, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

При главном храме Вооруженных сил РФ, строительство которого начнется в ближайшее время в парке "Патриот", "будет действовать Центр подготовки военного духовенства", сказал он на первой встрече с прессой в новой должности.

Отмечая необходимость такой работы, Картаполов отметил, что "дух военнослужащего, дух солдата - это тоже оружие, мы это можем видеть на примере наших военнослужащих, которые воюют в Сирии, и этот дух надо воспитывать, поскольку он не появляется на пустом месте". "И этим должны заниматься военные священники", - сказал он.

Говоря про храм, он выразил уверенность, что его посетителями будут не только военнослужащие, члены их семей и сотрудники структур Минобороны, но и другие граждане. Замминистра отметил, что он "станет очередным примером единения всего нашего народа вокруг идеи патриотизма, любви и преданности нашей Родине".

По словам генерала, "воинский элемент станет основной направленностью этого храма". "Мы хотим, чтобы в этом храме нашли отражение не только чисто канонические, церковные вещи. Мы хотим, чтобы этот храм стал не только центром духовного воспитания, но и исторического просвещения", - сказал замминистра.