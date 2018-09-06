Для налаживания отношений с Китаем Сальвадор отказался от гранта на 4 вертолета UH-1H из наличия ВВС Тайваня

ЦАМТО, 5 сентября. Сальвадор упустил возможность получить в качестве гранта четыре вертолета UH-1H оценочной стоимостью 18 млн. долл. из наличия Военно-воздушных сил Тайваня из-за разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

По информации Infodefensa.com, другим бенефициаром военной помощи со стороны Тайваня является Гондурас, который до этого считался вторым кандидатом на получение избыточных вертолетов из наличия ВВС Тайваня.

Министр национальной обороны Сальвадора генерал-майор Дэвид Мунгия Пайес заявил, что законодательная ассамблея в октябре прошлого года утвердила бюджет в размере 1,8 млн. долл. для транспортировки четырех UH-1H с Тайваня в Сальвадор. Однако 20 августа 2018 года Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Тайванем, чтобы иметь возможность наладить взаимоотношения с Китаем.

О намерении безвозмездно передать Сальвадору 4 вертолета, если тот изыщет средства в размере около 2 млн. долл. на транспортировку машин, было объявлено в 2017 году. В ином случае вертолеты UH-1H получил бы Гондурас, что в итоге и произошло.

Согласно базе данных ЦАМТО, правительство Тайваня с 1996 года безвозмездно передало 36 вертолетов UH-1H американского производства, которые постепенно выводились из состава тайваньских ВВС, включая ВС Белиза (2 ед.), Буркина-Фасо (2 ед.), Гватемалы (2 ед.), Гондураса (4 ед.), Доминиканской Республики (2 ед.), Панамы (5 ед.) и Парагвая (19 ед.).