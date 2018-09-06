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06.09.2018
ЦАМТО

ВВС Израиля примут решение о типе самолета для оснащения дополнительной эскадрильи истребителей в ближайшее время

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Истребитель F-35I
Первый построенный для ВВС Израиля на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас) истребитель F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901") на церемонии выкатки 22.06.2016.
Источник: Beth Steel / Lockheed Martin

ЦАМТО, 5 сентября. ВВС Израиля планируют принять решение относительно покупки третьей эскадрильи истребителей F-35 или дополнительной эскадрильи усовершенствованных F-15I в течение трех-шести месяцев, сообщает Jerusalem Post.

Как уже сообщал ЦАМТО, США предложили Израилю приобрести дополнительные истребители F-15 компании Boeing в усовершенствованной версии в дополнение к планируемой модернизации имеющихся на вооружении F-15I "Раам".

Потенциальный пакет общей стоимостью около 4 млрд. долл. будет включать в себя приобретение 25 усовершенствованных F-15 (эскадрилья), которые будут иметь увеличенный срок службы и дополнительные функции, включая широкоэкранный дисплей в кабине пилота. Покупка, вероятно, будет продвигаться в рамках 10-летнего пакета военной помощи Израилю, недавно одобренного США.

По мнению израильских ВВС, приобретение дополнительных F-15 имеет приоритет, несмотря на намерение закупить третью эскадрилью малозаметных истребителей F-35I компании Lockheed Martin. Как считают в ВВС Израиля, функции скрытности F-35 необходимо использовать на начальном этапе конфликта, а F-15 будут применяться в последующих боевых вылетах, поскольку способны нести гораздо большую боевую нагрузку.

ВВС Израиля в настоящее время эксплуатируют 25 полученных в 1998-1999 гг. F-15I. Эти самолеты будут модернизированы до того же усовершенствованного стандарта, что и предлагаемая дополнительная партия, если сделка состоится.

На текущий момент Военно-воздушные силы Израиля получили 12 самолетов F-35I "Адир". Всего к 2024 году планируется получить две эскадрильи по 25 машин данного типа. Решение о покупке третьей эскадрильи F-35I или дополнительной F-15 будет принято в ближайшее время.

05.09.2018
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Страны
Израиль
США
Продукция
F-15
F-35
F-35A
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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