На Северном флоте досрочно завершен завоз топлива на отдаленные объекты в Арктике
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в арктическом исполнении.
Источник: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org
ЦАМТО, 5 сентября. На отдаленные и труднодоступные объекты Северного флота в Арктике досрочно завершен плановый завоз твердого котельного топлива. Впервые с 2015 года навигационный завоз угля полностью выполнен еще до начала осени.
В общей сложности в рамках северного завоза на отдаленные объекты флота на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана доставлено более 1450 т топлива.
Запас топлива, превышающий нормативный, создан на всех теплогенерирующих объектах в зоне ответственности Северного флота. Всего на котельных в военных городках накоплено более 9 тыс. т мазута и около 35 тыс. т угля, сообщает пресс-служба Северного флота.
05.09.2018
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