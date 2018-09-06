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06.09.2018
ЦАМТО

На Северном флоте досрочно завершен завоз топлива на отдаленные объекты в Арктике

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ЗРК "Тор-М2" в арктическом исполнении
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в арктическом исполнении.
Источник: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org

ЦАМТО, 5 сентября. На отдаленные и труднодоступные объекты Северного флота в Арктике досрочно завершен плановый завоз твердого котельного топлива. Впервые с 2015 года навигационный завоз угля полностью выполнен еще до начала осени.

В общей сложности в рамках северного завоза на отдаленные объекты флота на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана доставлено более 1450 т топлива.

Запас топлива, превышающий нормативный, создан на всех теплогенерирующих объектах в зоне ответственности Северного флота. Всего на котельных в военных городках накоплено более 9 тыс. т мазута и около 35 тыс. т угля, сообщает пресс-служба Северного флота.

05.09.2018
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СФ
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