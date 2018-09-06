Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

ЦАМТО, 5 сентября. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 сентября состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Тематическая повестка селекторного совещания включала три вопроса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Первый касался опытно-конструкторской работы по изготовлению космического аппарата "Пион-НКС".

Как отметил генерал армии Сергей Шойгу, в современных условиях успешность действий войск во многом зависит от эффективности поддержки из космоса. Поэтому Министерство обороны особое внимание уделяет совершенствованию орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

"Мною утвержден скоординированный график изготовления и испытаний спутника "Пион-НКС", – сообщил глава военного ведомства.

Второй вопрос был посвящен реализации государственных контрактов в интересах Военно-морского флота (ВМФ).

Министр обороны напомнил, что в текущем году головным исполнителем работ – Объединенной судостроительной корпорацией – завершена постройка четырех кораблей и специальных судов дальней морской и океанской зоны.

Переданы из ремонта атомная и дизельная подводные лодки "Тула" и "Дмитров", ракетный крейсер "Маршал Устинов". Спущены на воду базовый тральщик "Иван Антонов" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев".

Группа ОСК приступила к ремонту атомной подводной лодки "Брянск" и тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", а также к строительству головных кораблей новых проектов. Произведена закладка базового тральщика "Петр Ильичев".

Заключительный вопрос тематической повестки селекторного совещания касался хода заключения в 2018 году госконтрактов по линии Главного автобронетанкового и Главного ракетно-артиллерийского управлений.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, на 1 сентября по автобронетанковой номенклатуре размещено 96,7% заданий, по ракетно-артиллерийскому вооружению – 97,2%.

"Необходимо завершить размещение заданий в сроки, установленные постановлением правительства РФ об уточнении государственного оборонного заказа", – поставил задачу глава военного ведомства.