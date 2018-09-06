Войти
06.09.2018
ЦАМТО

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

102
0
0
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Минобороны России

ЦАМТО, 5 сентября. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 4 сентября состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Тематическая повестка селекторного совещания включала три вопроса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Первый касался опытно-конструкторской работы по изготовлению космического аппарата "Пион-НКС".

Как отметил генерал армии Сергей Шойгу, в современных условиях успешность действий войск во многом зависит от эффективности поддержки из космоса. Поэтому Министерство обороны особое внимание уделяет совершенствованию орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.

"Мною утвержден скоординированный график изготовления и испытаний спутника "Пион-НКС", – сообщил глава военного ведомства.

Второй вопрос был посвящен реализации государственных контрактов в интересах Военно-морского флота (ВМФ).

Министр обороны напомнил, что в текущем году головным исполнителем работ – Объединенной судостроительной корпорацией – завершена постройка четырех кораблей и специальных судов дальней морской и океанской зоны.

Переданы из ремонта атомная и дизельная подводные лодки "Тула" и "Дмитров", ракетный крейсер "Маршал Устинов". Спущены на воду базовый тральщик "Иван Антонов" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев".

Группа ОСК приступила к ремонту атомной подводной лодки "Брянск" и тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", а также к строительству головных кораблей новых проектов. Произведена закладка базового тральщика "Петр Ильичев".

Заключительный вопрос тематической повестки селекторного совещания касался хода заключения в 2018 году госконтрактов по линии Главного автобронетанкового и Главного ракетно-артиллерийского управлений.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, на 1 сентября по автобронетанковой номенклатуре размещено 96,7% заданий, по ракетно-артиллерийскому вооружению – 97,2%.

"Необходимо завершить размещение заданий в сроки, установленные постановлением правительства РФ об уточнении государственного оборонного заказа", – поставил задачу глава военного ведомства.

05.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Иван Антонов
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Гособоронзаказ
Похожие новости
06.09.2018
Юбилейная подлодка ВМФ России встала на ремонт
05.09.2018
Сергей Шойгу сообщил о начале ремонта атомной подлодки "Брянск"
05.06.2017
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
18.12.2013
Строить – не ломать
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.09 01:35
  • 24
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 06.09 00:15
  • 7
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 05.09 23:23
  • 24
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 05.09 22:29
  • 39
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 05.09 22:16
  • 11
Истребитель вертикального взлета. Самолет будущего или хорошо забытое прошлое?
  • 05.09 22:14
  • 51
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 05.09 21:46
  • 45
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 05.09 21:16
  • 1
Boeing ведет переговоры о приобретении бразильской компании Embraer
  • 05.09 21:07
  • 2
Шевели винтами: зачем ВДВ машина, как у американцев
  • 05.09 21:04
  • 25
"Арматам" дали ход
  • 05.09 20:53
  • 64
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 05.09 20:35
  • 8
Адмирал рассказал, почему России не нужны вертолетоносцы
  • 05.09 20:13
  • 37
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 05.09 19:50
  • 5
Настроились на "Позитив": военные корабли получат современные РЛК
  • 05.09 18:37
  • 1
"Адмирал Кузнецов" получил российские котлы