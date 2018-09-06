2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса

Украинская армия существенно нарастила свои возможности по борьбе с бронетехникой. В минувшем месяце стало известно, что ВСУ получили 200 пусковых установок противотанковых комплексов "Стугна-П" и "Корсар" и 2000 ракет к ним. У нас принято смеяться над изделиями ВПК Незалежной, в самом деле, как можно всерьез воспринимать поделки типа САУ "Богдана" или другие образцы оружия, выпущенные в единственном экземпляре.

Однако упомянутые ПТРК представляют реальную угрозу бронетехнике соединений непризнанных республик Донбасса. Дело в том, что их ракеты с лазерной системой наведения имеют тандемные боевые части, для которых устаревшая динамическая защита, имеющаяся на луганских и донецких Т-64БВ и Т-72Б, не представляет серьезной преграды. Поэтому при попадании в танки, не говоря уже о БТР и БПМ, машинам гарантирован выход из строя.

ПТРК «Корсар» киевского КБ «Луч». Источник: Defense Blog

Две тысячи ПТУР на 200 пусковых установок: это много или мало? По украинским источникам, на Донбассе сосредоточено около 670 танков народных милиций, то есть, на каждую боевую машину приходится около трех ракет. По другим украинским же данным, в ЛНР и ДНР - всего чуть более 300 Т-64БВ и Т-72Б. То есть, соотношение еще больше.

Речь идет только о новых ПТУР, у нас нет информации об оставшихся в войсках старых запасах, о том, сколько такого оружия было получено из стран Восточной Европы. Наконец, мы не вспоминаем о двух сотнях "Джавелинов".

Конечно, можно от всего отмахнуться, назвать это нагнетанием паники, но ситуация сложилась очень серьезная. Бронетехника ВСН не имеет ни комплексов оптико-электронного подавления, ни комплексов активной защиты, и такое положение вещей в реальной войне с массированным применением ПТУР может привести к серьезным потерям.

Дмитрий Лемешко