Сотрудничество с Россией приобретает особую важность в условиях возможной операции по освобождению провинции Идлиб - Эрдоган
Операция в Идлибе станет предметом обсуждения на трехстороннем саммите в Тегеране
Стамбул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в условиях возможной операции правительственных войск Сирии по освобождению от террористов сирийской провинции Идлиб, сотрудничество с Россией приобретает особое значение.
"Сейчас турецко-российское сотрудничество особенно важно", - цитирует турецкий телеканал Haberturk заявление президента.
Он пообщался с журналистами на борту самолета по возвращении из Киргизии, глее находился с визитом.
"Не дай бог, если будут нанесены ракетные удары по Идлибу, это станет массовым убийством, люди побегут преимущественно в Турцию. Мы можем предотвратить это процесс путем поиска решения на переговорах", - пояснил он.
Президент добавил, что "ситуация в Идлибе, где идут жестокие процессы, является для Турции критической".
По словам Р.Т.Эрдогана, предстоящая в пятницу в Тегеране трехстороння встреча президентов Турции, России и Ирана "сможет предотвратить непропорциональные действия" сирийских правительственных войск в Идлибе.
Президент также критически отозвался о реализации турецко-американских договоренностей по городу Маджибу на границе Сирии и Ирака в связи с тем, что они не выполняются американской стороной. Соглашение предусматривает вывод под влиянием США боевиков курдских сил самообороны из города.
Курды поддержали проамериканскую международную коалицию в освобождении Маджиба от запрещенной в РФ группировки ИГ, однако "Курдские отряды самообороны" считаются в Турции террористической структурой.
"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.
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