Сотрудничество с Россией приобретает особую важность в условиях возможной операции по освобождению провинции Идлиб - Эрдоган

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017.

Операция в Идлибе станет предметом обсуждения на трехстороннем саммите в Тегеране

Стамбул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в условиях возможной операции правительственных войск Сирии по освобождению от террористов сирийской провинции Идлиб, сотрудничество с Россией приобретает особое значение.

"Сейчас турецко-российское сотрудничество особенно важно", - цитирует турецкий телеканал Haberturk заявление президента.

Он пообщался с журналистами на борту самолета по возвращении из Киргизии, глее находился с визитом.

"Не дай бог, если будут нанесены ракетные удары по Идлибу, это станет массовым убийством, люди побегут преимущественно в Турцию. Мы можем предотвратить это процесс путем поиска решения на переговорах", - пояснил он.

Президент добавил, что "ситуация в Идлибе, где идут жестокие процессы, является для Турции критической".

По словам Р.Т.Эрдогана, предстоящая в пятницу в Тегеране трехстороння встреча президентов Турции, России и Ирана "сможет предотвратить непропорциональные действия" сирийских правительственных войск в Идлибе.

Президент также критически отозвался о реализации турецко-американских договоренностей по городу Маджибу на границе Сирии и Ирака в связи с тем, что они не выполняются американской стороной. Соглашение предусматривает вывод под влиянием США боевиков курдских сил самообороны из города.

Курды поддержали проамериканскую международную коалицию в освобождении Маджиба от запрещенной в РФ группировки ИГ, однако "Курдские отряды самообороны" считаются в Турции террористической структурой.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.