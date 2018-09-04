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04.09.2018
Военный паритет

"Нервный центр" второго британского авианосца сформирован

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Авианосец Prince of Wales
Авианосец Prince of Wales.
Источник: ukdefencejournal.org.uk

Королевские ВМС Великобритании заявили, что "нервный центр" (оперативный центр, или командный пункт) авианосца Prince of Wales ("Принц Уэльский") готов на два месяца раньше, чем планировалось, сообщает источник 2 сентября.

Оперативный центр предназначен для персонала, следящего за угрозами, отслеживанием полетов истребителей F-35B Lightning и вертолетов Merlin, выдает команды на перехват самолетов противника, поражать цели на суше или доставлять гуманитарную помощь в районы, терпящие бедствия.

Инженеры и техники программы Aircraft Carrier Alliance вместе с экспертами королевского флота много потрудились и гарантируют, что все оборудование и кабели смонтированы, компьютерные системы скомпонованы в единую сеть и "разговаривают друг с другом". Отмечается, что в этой работе были заняты "лучшие трудовые ресурсы", которые есть в стране.

Прежде чем начать ходовые испытания, экипаж авианосца должен выполнить приемку более 3000 помещений с необходимыми документами и подписями.

ukdefencejournal.org.uk

03.09.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
AW-101
EH-101
F-35B
Проекты
Авианосец
ИТ
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