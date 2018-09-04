"Нервный центр" второго британского авианосца сформирован
Королевские ВМС Великобритании заявили, что "нервный центр" (оперативный центр, или командный пункт) авианосца Prince of Wales ("Принц Уэльский") готов на два месяца раньше, чем планировалось, сообщает источник 2 сентября.
Оперативный центр предназначен для персонала, следящего за угрозами, отслеживанием полетов истребителей F-35B Lightning и вертолетов Merlin, выдает команды на перехват самолетов противника, поражать цели на суше или доставлять гуманитарную помощь в районы, терпящие бедствия.
Инженеры и техники программы Aircraft Carrier Alliance вместе с экспертами королевского флота много потрудились и гарантируют, что все оборудование и кабели смонтированы, компьютерные системы скомпонованы в единую сеть и "разговаривают друг с другом". Отмечается, что в этой работе были заняты "лучшие трудовые ресурсы", которые есть в стране.
Прежде чем начать ходовые испытания, экипаж авианосца должен выполнить приемку более 3000 помещений с необходимыми документами и подписями.
ukdefencejournal.org.uk
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