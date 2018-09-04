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04.09.2018
ТАСС

Дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан" участвуют в российских учениях в Абхазии

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ракетчики и минометчики применят комплексы "Искандер-М" и самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" в единой системе управления огнем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Дивизионы ракетных комплексов "Искандер-М" и тяжелых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" включены в общую автоматизированную систему управления на учениях российских войск в Абхазии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

"В соответствии с решением командования 49-й общевойсковой армии в ходе учений мотострелков в Абхазии будут задействованы расчеты ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, и артиллерийского из Адыгеи", - отметили в пресс-службе.

В единой системе управления огнем ракетчики и минометчики отработают учебно-боевые задачи во взаимодействии с мотострелками российской военной базы, применив стоящие на вооружении ракетные комплексы "Искандер-М" и самоходные минометы 2С4 "Тюльпан".

Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября. В понедельник на полигонах республики будут задействованы около 4 тысяч военнослужащих.

03.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
Искандер
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Военные учения
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